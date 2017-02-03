Актер Джордж Клуни получит почетную премию "Сезар" за вклад в кинематограф

Кадр из фильма "11 друзей Оушена"

Американский актер Джордж Клуни будет награжден почетной премией "Сезар" за вклад в кинематограф, сообщает Deadline.

Руководство премии отметило "ослепительный талант Клуни как актера, режиссера, сценариста и продюсера, и прежде всего, его художественное и духовное благородство". Также Академия назвала его "самым харизматичным актером своего поколения", который "воплощает в себе идею голливудского гламура". "Его обаяние, юмор, личность и актерская игра всегда находятся в центре нашего внимания и заслуживают восхищения", – говорится в сообщении.

Представители Академии добавили, что Джордж Клуни очень популярен во Франции, а последний фильм с его участием "Финансовый монстр" возглавил рейтинги кинопроката в 2016 году.

Премия Французской академии киноискусства считается аналогом "Оскара". Церемония вручения состоится 24 февраля. Награды раздадут в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль" и многих других. Почетной премии в разные годы были удостоены Майкл Дуглас, Шон Пенн, Кейт Уинслет и Квентин Тарантино.

Ранее сообщалось, что премия "Сезар" осталась без президента, так как режиссер Роман Полански отказался от этого поста в связи со скандалом и обвинением в изнасиловании несовершеннолетней девушки.