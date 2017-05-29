Джоан Роулинг дописала сценарий продолжения "Фантастических тварей"

Фото: ТАСС/PA Images/Dennis Van Tine

Автор книг о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг закончила работу над сиквелом фильма "Фантастические твари и где они обитают". Об этом писательница сообщила в своем микроблоге в Twitter.

[html]

Yes, I have, but I CAN'T TELL YOU ANYTHING YET, WOMAN. https://t.co/PzpjjL0OiR — J.K. Rowling (@jk_rowling) 28 мая 2017 г.

[/html]В переписке с одним из читателей Роулинг отметила, что работу над сценарием она закончила, но больше ничего рассказать не может.

К съемкам продолжения планируется приступить в июле. Действие будет происходить в Париже.