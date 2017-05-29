Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая 2017, 15:35

Культура

Джоан Роулинг дописала сценарий продолжения "Фантастических тварей"

Фото: ТАСС/PA Images/Dennis Van Tine

Автор книг о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг закончила работу над сиквелом фильма "Фантастические твари и где они обитают". Об этом писательница сообщила в своем микроблоге в Twitter.

[html]


[/html]В переписке с одним из читателей Роулинг отметила, что работу над сценарием она закончила, но больше ничего рассказать не может.

К съемкам продолжения планируется приступить в июле. Действие будет происходить в Париже.

Ранее сообщалось, что в новой части сиквела появится звезда сериала "Молодой Папа" Джуд Лоу. Он сыграет директора школы чародейства и волшебства Хогвартс. По сюжету молодой Дамблдор противостоит волшебнику-злодею Гриндевальду, которого играет Джонни Депп. Об участии последнего во вторых "Фантастических тварях" стало известно в ноябре прошлого года. Роль Деппа при этом держалась в секрете.

Первая часть "Фантастические твари и где они обитают" появилась на экранах в начале ноября 2016 года и получила высокий рейтинг критиков.

Джоан Роулинг съемки новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика