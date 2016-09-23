Появился тест на определение Патронуса для фанатов Гарри Поттера

Фото: harrypotter.wikia.com

Теперь определить, кто твой Патронус, можно без использования волшебной палочки: на сайте поклонников Гарри Поттера Pottermore появился тест, с помощью которого каждый может выяснить, как выглядит его персональный магический защитник.

Автор книг о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг написала в своем твиттере, что среди Патронусов есть гиппогрифы и единороги. Но, к сожалению, тест можно пройти один раз, предварительно зарегистрировавшись на сайте, так что посмотреть все варианты не удастся.

В англоязычном тесте поклонникам саги придется выбрать цвет, материал, характер действия, а также одно из ряда абстрактных понятий. Таким образом Патронус будет сформирован на основе этих ответов.

Патронус – магическое существо, защищающее волшебника. Вызвать его можно при помощи заклинания "Экспекто Патронум".