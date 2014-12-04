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Культура

04 декабря 2014, 18:34

Новый фильм о Джеймсе Бонде будет называться "Спектр"

Джеймс Бонд агенты кино

Фото: facebook.com/JamesBond007

На лондонской студии Pinewood анонсировано название 24-го фильма о Джеймсе Бонде. Агент 007 вернется на экраны в картине "Спектр" (Spectre), сообщается на официальном сайте ленты.

Режиссером новой бондианы станет Сэм Мендес, обладатель "Оскара" за "Красоту по-американски". Он также снимал "Дорогу перемен" и "Бегущего за ветром".

В актерский состав кроме Дэниэла Крэйга (Бонд) вошли Кристоф Вальц ("Джанго освобожденный"), Рэйф Файнс ("Список Шиндлера"), Моника Беллуччи ("Малена").

Снимать "Спектр" будут на студии Pinewood в Лондоне, в Риме, в Марокко, австрийском Зельдене, Обертиллиахе. Машиной Бонда станет новый Aston Martin DB10, созданный специально для фильма.


Предполагается, что "Спектр" выйдет на экраны в ноябре 2015 года.

Джеймс Бонд – один из известнейших спецагентов всех времен. Это главный персонаж серии романов британского писателя Яна Флеминга.

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Бонда в разное время играли Пирс Броснан, Шон Коннери, Тимоти Далтон. С 2006 года роль агента 007 исполняет Дэниэл Крейг ("Девушка с татуировкой дракона").

Прошлый фильм бондианы "007: Координаты "Скайфолл" вышел в 2012 году. Он получил два "Оскара" (за лучший монтаж звука и лучшую песню) и собрал в мировом прокате 1,1 миллиарда долларов.

Ранее M24.ru сообщало, что Джеймс Бонд, станет героем комиксов. Серия графических новелл сконцентрируется на ранней карьере агента. Запуск проекта намечен на будущий год.

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