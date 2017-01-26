Компания Трампа зарегистрирует в России бренд "Сохраним Америку великой!"

Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier

Компания Trump Organization, принадлежащая президенту США Дональду Трампу, подала в Роспатент заявку на регистрацию брендов "Keep America Great!" и "Сохраним Америку великой!". Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам президента Первой патентной компании Анатолия Аронова, за консультацией по этому вопросу к нему обратились юристы Trump Organization.

Трамп поручил сотрудникам компании зарегистрировать лозунг "Сохраним Америку великой!" в большинстве стран мира. Такая мера должна защитить права компании на бренд, а также позволит использовать уже ставший широко известным слоган для агитации проживающих в России американцев накануне выборов в США 2020 года.