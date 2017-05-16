Трамп передал российским дипломатам секретные данные израильской разведки – СМИ

Фото: Zuma/ТАСС/Brian Cahn

Секретные данные, которые президент США Дональд Трамп передал российским дипломатам на встрече в Вашингтоне была получена из Израиля, сообщает The New York Times со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц США.

Президент поделился информацией во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком. Источники издания утверждают, что разговор шел о некоем террористическом заговоре группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). При этом израильская сторона просила Вашингтон осмотрительно обращаться с разведданными.

Посол еврейского государства в США Рон Дермер не подтвердил достоверность этих сведений.

Сам Трамп заявил, что сознательно поделился с Россией информацией, поскольку имел на это полное право. Глава Белого дома подчеркнул, что речь шла о борьбе с терроризмом и безопасности авиаполетов.