Дональд Трамп рассказал о гордости за свою дочь Иванку

Фото: Zuma\TASS\Albin Lohr-Jones

Дональд Трамп заявил, что гордится своей дочерью Иванкой, несмотря на травлю в СМИ. Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

В частности, Трамп отметил, что несмотря на плохое отношение, его дочь продолжает идти вперед с высоко поднятой головой.

Ранее несколько американских сетевых универмагов, в том числе – Nordstrom, отказались от закупки модных аксессуаров, которые производятся под брендом Иванки Трамп. Компания заявила, что эта продукция не пользуется спросом – по данным газеты WSJ спрос на модные украшения упал на треть за прошлый год.