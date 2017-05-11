Форма поиска по сайту

11 мая 2017, 21:39

Политика

Захарова прокомментировала скандал с фотосъемкой встречи Трампа и Лаврова

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Скандал с публикацией фотографий со встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как рассказала дипломат на своей странице в Facebook, съемка была согласована с Вашингтоном, и американская сторона не запрещала публикацию фотографий.

Захарова также отметила, что неопубликованные фотографии могли бы попасть в западную прессу и быть искажены, если бы не были опубликованы официально. По мнению представителя МИД, снимки могли бы подать как доказательства тайного влияния России на политику США.

Ранее Мария Захарова отмечала, что американские СМИ слишком бурно отреагировали на визит Сергея Лаврова в США.

