Фото: ТАСС/Zuma/Gary Hershorn

Президент США Дональд Трамп обвинил "людей Обамы" в утечках информации о его телефонных разговорах с лидерами Мексики и Австралии. Об этом американский лидер заявил в интервью телекомпании Fox News, передает ТАСС.

Трамп не назвал конкретных имен "людей Обамы", передавших подробности его телефонных разговоров СМИ, однако сообщил, что их "очень-очень активно" ищет администрация президента.

В ходе телефонного разговора с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом Дональд Трамп, согласно сообщениям СМИ, был крайне раздражен настойчивыми призывами собеседника выполнять соглашение по беженцам, а в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето глава Белого дома говорил о необходимости обуздать наркокартели и предлагал помощь.