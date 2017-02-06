Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля 2017, 21:27

Политика

Трамп обвинил "людей Обамы" в утечках информации о его телефонных разговорах

Фото: ТАСС/Zuma/Gary Hershorn

Президент США Дональд Трамп обвинил "людей Обамы" в утечках информации о его телефонных разговорах с лидерами Мексики и Австралии. Об этом американский лидер заявил в интервью телекомпании Fox News, передает ТАСС.

Трамп не назвал конкретных имен "людей Обамы", передавших подробности его телефонных разговоров СМИ, однако сообщил, что их "очень-очень активно" ищет администрация президента.

В ходе телефонного разговора с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом Дональд Трамп, согласно сообщениям СМИ, был крайне раздражен настойчивыми призывами собеседника выполнять соглашение по беженцам, а в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето глава Белого дома говорил о необходимости обуздать наркокартели и предлагал помощь.

Дональд Трамп утечки информации жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика