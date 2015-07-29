Пассажиры пострадали из-за непринятых правил взаимодействия между аэропортами

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В понедельник вечером пять рейсов "Аэрофлота" – из Стамбула, Рима, Риги, Уфы и Краснодара – в связи с грозой были перенаправлены в Домодедово вместо Шереметьева. Пассажиры этих рейсов не смогли сразу выйти из самолетов, им пришлось провести салоне несколько часов, ожидая пока их примет терминал.

По данным газеты "Ведомости" задержка произошла, потому что в приоритете аэровокзала находились собственные рейсы, а правила работы аэропортов при подобных ситуациях пока не приняты.

По словам представителя "Аэрофлота", такая гроза в Москве – это форс-мажор, летать в таких условиях нельзя. Он подчеркнул, что иногда такая гроза может стать обоснованной причиной задержки людей в приземлившихся самолетах, если создается риск для жизни и здоровья персонала аэропорта. Но аэропорт Домодедово продолжал разгружать собственные рейсы.

Представитель "Росавиации" отметил, что после аналогичной ситуации в мае ведомство направило аэропортам директиву по разработке механизма взаимодействия в случае посадки самолетов в незапланированные аэропорты из-за непогоды, болезни пассажира и прочее. Инструкции нужно разработать безотлагательно, настаивает он.

Как рассказали изданию представители Домодедова и Шереметьева, на случай форс-мажорного приземления других самолетов в каждом аэропорту предусмотрены тарифы на их обслуживание. По словам представителя Шереметьево, порядок взаимодействия авиакомпании и аэропорта в этом случае должен быть направлен на минимизацию неудобства для пассажиров и скорейшее разрешение и нормализацию ситуации. Самолет в этом случае обслуживается по тарифу, установленному в соответствии с приказом Минтранса об аэронавигационных и аэропортовых сборах, рассказал представитель Домодедова. В каждом аэропорту предусмотрены тарифы на такой случай. Перечень услуг определяется в ходе переговоров представителей перевозчика и аэропорта. Обязательства по оплате, как правило, подтверждаются со стороны авиаперевозчика письменной гарантией. Речь идет о безопасности полетов в экстренных ситуациях, не зависящих от авиакомпаний.

По словам адвоката Алины Топорниной, согласно европейскому регламенту, если рейсы задерживаются по погодным условиям, то в этом случае авиакомпания может быть освобождена от ответственности. Но актуален вопрос, какое обслуживание предложено пассажирам во время ожидания, подчеркивает она. При этом сумма компенсаций пассажирам в России невелика – 25 процентов от минимального размера оплаты труда, но не более 50 процентов стоимости билета за час ожидания, следует из Воздушного кодекса.

Напомним, в понедельник на столичный регион обрушились ливневые дожди, а также грозы и сильный ветер. За минувшие сутки в городе, на метеостанции ВДНХ, выпало 40 миллиметров осадков. Это немногим меньше половины месячной нормы, которая составляет 94 миллиметра.

По области выпало еще больше осадков – в Ново-Иерусалимске – 46 миллиметров, а в Клину – 66 миллиметров. При этом порывы ветра в регионе достигали 15-20 метров в секунду, а местами 23 метров в секунду.

Во вторник, 28 июля, москвичей ждет еще один день с ливнями и грозами. Воздух прогреется до +28 градусов.