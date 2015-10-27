В аэропорту Домодедово появились стойки для зарядки гаджетов

Фото: m24/Евгения Смолянская

В столичном аэропорту Домодедово появились стойки для зарядки мобильных устройств, сообщается на официальной странице аэропорта в Facebook.

Зарядить телефон, планшет, ноутбук и другую технику можно на 29 стойках. В общей зоне аэропорта установлено 11 таких стоек.

По одной стойке появилось в зале выдачи багажа внутренних и международных рейсов и по 8 - в галереях внутренних и международных рейсов.

На каждой зарядной станции установлено 12 защищенных розеток и 4 USB-порта.

Отмечается, что зарядные станции в аэропорту появились по просьбам самих пассажиров.

Напомним, зарядные устройства для гаджетов появятся также на станциях метро. Первое зарядное устройство появилось в вестибюле станции метро "Выставочная" в мае этого года.

Ранее m24.ru сообщало, что станции для зарядки телефонов появятся в переходах столичной подземки. Помимо этого, ранее обсуждалось предложение установить зарядные устройства в московском общественном транспорте.