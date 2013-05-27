Более 200 туристов не могут вылететь в Шарм-Эль-Шейх из Домодедово

Фото: ИТАР-ТАСС

В аэропорту Домодедово более 200 туристов не могут вылететь на отдых в Шарм-Эль-Шейх. Их рейс задерживается почти на 18 часов.

Пассажиры, воспользовавшиеся услугами Kolavia, томятся в ожидании с 14.00 воскресенья. Вылет переносили уже 5 раз. При этом представители аэропорта заявили, что задержка связана с неисправностью самолета, передает телеканал "Москва 24".

По словам, пассажиров, в последний раз им пообещали, что борт поднимется в воздух в 8.00.

Добавим, что в Домодедово также задержаны еще 2 рейса компании Kolavia.