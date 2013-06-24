Движение "Аэроэкспрессов" Москва-Домодедово восстановлено

Фото: ИТАР-ТАСС

Движение "Аэроэкспрессов" из Москвы в аэропорт Домодедово осуществляется по расписанию, информирует пресс-служба Московской железной дороги.

С 11:00 на перегоне Авиационная - Космос Павелецкого направления МЖД движение поездов приведено в нормальный режим.

"Неисправность в работе систем сигнализации, из-за которой несколько аэроэкспрессов и пригородных электропоездов следовали с увеличенным интервалом, была устранена в 10:44. Сейчас все аэроэкспрессы отправляются из Москвы и из аэропорта по расписанию", - говорится в сообщении.

Напомним, составы, следовавшие из аэропорта Домодедово к Павелецкому вокзалу и обратно, курсировали с задержками от 5 до 30 минут.