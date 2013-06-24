Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня 2013, 13:46

Регионы

Движение "Аэроэкспрессов" Москва-Домодедово восстановлено

Фото: ИТАР-ТАСС

Движение "Аэроэкспрессов" из Москвы в аэропорт Домодедово осуществляется по расписанию, информирует пресс-служба Московской железной дороги.

С 11:00 на перегоне Авиационная - Космос Павелецкого направления МЖД движение поездов приведено в нормальный режим.

"Неисправность в работе систем сигнализации, из-за которой несколько аэроэкспрессов и пригородных электропоездов следовали с увеличенным интервалом, была устранена в 10:44. Сейчас все аэроэкспрессы отправляются из Москвы и из аэропорта по расписанию", - говорится в сообщении.

Напомним, составы, следовавшие из аэропорта Домодедово к Павелецкому вокзалу и обратно, курсировали с задержками от 5 до 30 минут.

Сайты по теме


Домодедово РЖД задержки аэроэкспрессы авария ж/д и вокзалы авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика