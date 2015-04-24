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Происшествия

24 апреля 2015, 09:45

Получатели авиагруза в Домодедове нашли вместо 3 млн долларов строительный мусор

Домодедово криминал задержания грузы аэропорт Толмачево

Фото: ТАСС/Дмитрий Алешковский

Получатели груза в аэропорту Домодедово нашли вместо 3,3 миллиона долларов строительный мусор, сообщает пресс-служба МВД.

Деньги были отправлены из новосибирского аэропорта Толмачево. По прибытии оказалось, что вес и пломбировка не соответствуют изначальным, причем из точки отправления груз улетел без нарушений.

Правоохранители установили, что деньги похитили уже в Домодедове, и в итоге менее чем за сутки были задержаны три сотрудника транспортной компании, занимающейся перевозкой ценностей.

Как оказалось, ранее подозреваемые работали в Домодедове грузчиками и были знакомы с технологиями выгрузки и перевозки багажа. Они уже признались, что подменили содержимое посылки.

Украденные деньги были изъяты, возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Если вина бывших грузчиков будет доказана, то им может грозить до 10 лет колонии.

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