Фото: m24.ru

Аэропорт Домодедово закупит новое досмотровое оборудование на 800 миллионов рублей. Общие затраты воздушной гавани на безопасность превысят миллиард рублей, сообщает ТАСС.

В частности, аэропорт купит детекторы взрывчатых веществ, стационарные металлодетекторы, а также рентгенотелевизионные интроскопы, которые обеспечивают просмотр объекта по вертикали и горизонтали.

Уже открытые в прошлом году каналы досмотра пассажиров оснастят особыми порталами для определения частиц пороха.

Вопрос улучшения уровня безопасности в российских аэропортах невозможно назвать праздным в связи с недавней трагедией в Бельгии.

Напомним, утром 22 марта в аэропорту Брюсселя прогремело два взрыва. По некоторым данным, перед этим была слышна стрельба и крики на арабском языке. Сообщалось, что взрыв произошел возле стойки авиакомпании American Airlines, однако позже перевозчик опроверг эту информацию.

Затем взрыв прогремел в метро города. Предположительно, бомба взорвалась на станции "Мальбек", расположенной в зоне "европейского" квартала. Федеральная прокуратура Бельгии официально заявила, что взрывы в аэропорту и в метро Брюсселя являются терактами.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в РФ и ряде других стран.