Система tax free начала работать в аэропорту Домодедово

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Систему tax free запустили в пассажирском терминале аэропорта Домодедово. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, теперь россияне могут вернуть НДС с приобретенных за рубежом товаров.

Возмещение можно получить в круглосуточных кассах "Дом-Банка" в зонах прилета внутренних и международных линий. Необходимо будет только предъявить tax free формы, чеки и товары.

"Дом-Банк" сотрудничает с системами Premier tax free и Worldwide tax free.

В настоящее время совершать покупки по системе Premier tax free и Worldwide tax free можно в следующих странах: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сингапур, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.

Ранее Минпромторг анонсировал запуск проекта tax free в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.