Система tax free начала работать в аэропорту Домодедово

Фото: m24.ru/Роман Васильев
Систему tax free запустили в пассажирском терминале аэропорта Домодедово. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, теперь россияне могут вернуть НДС с приобретенных за рубежом товаров.
Возмещение можно получить в круглосуточных кассах "Дом-Банка" в зонах прилета внутренних и международных линий. Необходимо будет только предъявить tax free формы, чеки и товары.
"Дом-Банк" сотрудничает с системами Premier tax free и Worldwide tax free.
В настоящее время совершать покупки по системе Premier tax free и Worldwide tax free можно в следующих странах: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сингапур, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.
Ранее Минпромторг анонсировал запуск проекта tax free в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
TAX FREE SHOPPINGСистема tax free shopping позволяет нерезидентам государства при выезде из страны пребывания получать компенсацию НДС на приобретенные ими товары прямо в аэропорту.
НДС за покупки вернут туристами при обратном пересечении границы. Суммы возврата могут составить от 7 до 22 процентов от стоимости приобретенного вне зависимости от величины НДС.
Столичные аэропорты поддержали идею введения системы tax free в России.