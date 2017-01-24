Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января 2017, 15:28

Регионы

Система tax free начала работать в аэропорту Домодедово

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Систему tax free запустили в пассажирском терминале аэропорта Домодедово. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, теперь россияне могут вернуть НДС с приобретенных за рубежом товаров.

Возмещение можно получить в круглосуточных кассах "Дом-Банка" в зонах прилета внутренних и международных линий. Необходимо будет только предъявить tax free формы, чеки и товары.

"Дом-Банк" сотрудничает с системами Premier tax free и Worldwide tax free.

В настоящее время совершать покупки по системе Premier tax free и Worldwide tax free можно в следующих странах: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сингапур, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.

Ранее Минпромторг анонсировал запуск проекта tax free в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

TAX FREE SHOPPING

Система tax free shopping позволяет нерезидентам государства при выезде из страны пребывания получать компенсацию НДС на приобретенные ими товары прямо в аэропорту.

НДС за покупки вернут туристами при обратном пересечении границы. Суммы возврата могут составить от 7 до 22 процентов от стоимости приобретенного вне зависимости от величины НДС.

Столичные аэропорты поддержали идею введения системы tax free в России.

Домодедово налоги туристы tax free авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика