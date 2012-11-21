Возбуждены уголовные дела против индийцев-контрабандистов украшений

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи возбудили два уголовных дела по фактам контрабанды ювелирных изделий в Россию. Двое граждан Индии пытались провезти через московские аэропорты драгоценности почти на девять миллионов рублей.

"Возбуждено два уголовных дела в отношении двух граждан Индии 45-летнего Джейна Вивека Кумара и 24-летнего Сурджит Сингха по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 194 УК РФ "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере", - сообщил РИА Новости и. о. главы столичного следственного отдела на воздушном и водном транспорте московского межрегионального СУТ СКР Александр Манченко.

По словам следователя, первый случай контрабанды произошел в конце августа 2012 года в аэропорту "Домодедово". Турист из Индии Джейн Вивек Кумар пытался пронести через "зеленый коридор" крупную партию ювелирных украшений на 4,756 миллиона рублей. Таможенники нашли более трех десятков украшений со вставками из бриллиантов, цитрина, жемчуга, изумрудов, ювелирного стекла и полудрагоценных камней.

Второй подобный случай был зафиксирован 16 сентября 2012 года в "Шереметьево". Турист Сурджит Сингха пытался провести украшения из граната, топаза, аметиста, бирюзы, лазурита, оникса и многих других камней на 4,007 миллиона рублей.

В каждом случае российская казна могла потерять таможенные платежи на сумму более миллиона рублей. "В результате все драгоценные изделия у указанных граждан Индии были изъяты, а материалы в отношении их владельцев переданы следователю Следственного комитета", - отметил Манченко. На данный момент уточняются все обстоятельства совершения преступлений.