Мемориал погибшим от теракта должен появиться в Домодедово

ИТАР-ТАСС

Пострадавшие в результате теракта в "Домодедово" обратились к администрации аэропорта с просьбой о создании там мемориала в память жертв трагедии. По словам пострадавших, на сегодня в аэропорту даже невозможно положить цветы на месте трагедии.

"В день памяти мы пришли положить цветы, но их сразу же убирала уборщица и просила отнести их в отдельно выделенное место", - приводит "Интерфакс" слова женщины, которая потеряла в результате теракта мужа.

В понедельник Московский областной суд в закрытом режиме провел предварительные слушания по делу о теракте в аэропорту "Домодедово". Рассмотрение дела по существу Мособлсуд начнет 27 августа.

24 января 2011 года в зоне прилетов иностранных авиалиний в международном аэропорту "Домодедово" смертник привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погибли 37 и получили телесные повреждения различной степени тяжести 172 гражданина России и других стран.

На скамье подсудимых - братья Ислам и Илез Яндиевы, Ахмед Евлоев и Башир Хамхоев, которых обвиняют в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство, незаконном приобретении, хранении и ношении оружия, взрывчатых веществ.