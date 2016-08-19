Наркокурьера задержали в аэропорту Домодедово с марихуаной

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В аэропорту Домодедово задержали наркокурьера с 8,6 килограмма марихуаны, сообщает пресс-служба МВД по России. Операцию по задержанию провели сотрудники главка по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из Интерпола и таможенниками Домодедово.

Голландские сотрудники Интерпола сообщили российским коллегам, когда наркокурьер прилетит в Россию из Уганды. Задержанным оказался гражданин Латвии.

В двух чемоданах у мужчины обнаружили 11 пластин, герметично упакованных в полиэтилен, в которых находился наркотик каннабис (марихуана). Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 (Контрабанда наркотических средств).