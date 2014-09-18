По московским меркам: 30 миллионов пассажиров

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Где стоит километровый дом? Какой район столицы самый густонаселенный? Какая городская читальня насчитывает более 45,5 миллионов единиц хранения на 367 языках? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Ежедневно три крупнейших московских аэропорта пропускают тысячи посетителей, улетающих или прибывающих из разных концов света. На протяжении последних лет самым загруженным с точки зрения пассажиропотока считается аэропорт Домодедово, находящийся в 22 километрах от МКАД к юго-востоку от центра Москвы.

За 2013 год самый популярный аэропорт столицы обслужил более 30 миллионов пассажиров. По классификации Международного совета аэропортов, Домодедово входит в число крупнейших воздушных ворот Европы. Более того, согласно рейтингу независимой консалтинговой компании Великобритании "Skytrax", на протяжении четырех последних лет аэропорт Домодедово признается лучшим в Восточной Европе.

Первый авиарейс из Домодедово (по маршруту Москва–Свердловск–Москва) состоялся 25 марта 1964 года. Сегодня 85 авиакомпаний со всего мира осуществляют через этот аэропорт регулярные рейсы. Отсюда можно отправиться по 239 направлениям, причем полеты по 84 из них являются уникальными для Москвы и осуществляются только из Домодедово. На две независимые взлетно-посадочные полосы прибывают воздушные суда различных типов — от пассажирской и деловой до грузовой авиации. При аэропорте работает фабрика бортового питания.

Фото: m24.ru

Мировой рейтинг самых загруженных аэропортов чаще всего возглавляют воздушные ворота города Атланта — это столица штата Джорджия в США. Ежегодный пассажиропоток здесь втрое больше, чем в Домодедово, и составляет порядка 90 миллионов человек. Основную долю рейсов составляют внутренние. Полеты осуществляются с пяти взлетно-посадочных полос, при этом одновременно могут приниматься сразу три самолета. Аэропорт носит имя двух мэров города — Хатсфилда-Джексона.