В duty free Домодедово конфискуют алкоголь на 40 млн руб.

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Арбитражный суд Москвы принял решение о конфискации алкоголя более чем на 40 миллионов рублей, обнаруженного в магазине беспошлинной торговли (duty free) компании ООО "Дуфри Ист" в аэропорту Домодедово весной этого года.

Кроме того, компании придется выплатить 50 тысяч рублей штрафа, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранее сотрудники прокуратуры совместно с представителями Росалкогольрегулирования провели проверку в магазине беспошлинной торговли ООО «Дуфри Ист».

В ходе проверки выяснилось, что у организации истек срок действия лицензии на продажу алкоголя. Было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст.14.17 КоАП РФ, на алкогольную продукцию компании был наложен арест.