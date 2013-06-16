Пассажиры не могут вылететь из "Домодедово"

Сотни пассажиров не могут вылететь из "Домодедово"

В аэропорту "Домодедово" задерживаются 10 рейсов компании Metrojet - бывшей "Когалымавиа", также известной как Kolavia. Люди сидят в аэропорту от 6 до 17 часов, сообщаете телеканал "Москва 24".

Только пассажиров, вылетающих в Барселону и Шарм-эль-Шейх, увезли в гостиницы. Остальные туристы, среди которых много детей и пожилых людей, сидят на тележках в зоне регистрации

По словам пассажира рейса авиакомпании Metrojet Натальи Ильиной, людей посадили в самолет, но затем вывели обратно в аэропорт.

В пресс-службе "Домодедово" заявили, что аэропорт работает в обычном режиме, и это проблемы самой авиакомпании. Представители Metrojet отказались объяснить происходящее.

Добавим, что это уже не первый случай с рейсами этой авиакомпании.

В мае более 200 туристов не могли вылететь на отдых в Шарм-Эль-Шейх. Они также были пассажирами авиакомпании Kolavia. Вылет переносили 5 раз.

В тот же день в "Домодедово" были задержаны еще 2 рейса компании Kolavia.