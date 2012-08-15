"Российская газета": среда, 15 августа 2012 года

Пальцы веером

Каждый гражданин cможет бесплатно пройти в полиции дактилоскопическую регистрацию

Министр внутренних дел России издал приказ, в деталях регламентирующий процедуру снятия отпечатков пальцев. Причем речь идет не об «обязаловке», а именно о добровольной регистрации в органах внутренних дел таким вот необычным способом. «Российская газета» публикует документ, который не только подробно раскрывает механизм этого процесса, но объясняет, когда, кому и как жаловаться, если просьбу по добровольной дактилоскопической регистрации почему-то отклоняют.

Михаил Фалалеев, «РГ»

С кем поживаете?

ФСБ поинтересуется случайными связями

Директор ФСБ России Александр Бортников подписал приказ № 335, который должен облегчить работу Службы собственной безопасности. Теперь тем, кто собирается идти на военную службу, поступать в органы ФСБ или на государственную гражданскую службу, придется предоставлять гораздо больше информации о себе и о своем ближайшем окружении. Новая система сбора данных направлена на то, чтобы во власть, в армию и спецслужбы не попадали случайные люди.

Тимофей Борисов, «РГ»

Под прессом

Газетные киоски исчезают в городах

Жители многих российских городов могут остаться без свежих газет и журналов. Только за последние три года в России был закрыт каждый пятый киоск, торгующий прессой, утверждают эксперты рынка. Распространители и издатели прессы намерены даже поставить вопрос о господдержке своей деятельности, рассказали «РГ» участники рынка.

«РГ»

Квартирный запрос

Сообщать о предоставлении служебного жилья обязаны в трехдневный срок

Военных чиновников поставили в жесткие рамки по срокам ответов военнослужащим на запросы, связанные с получением временного жилья. «Российская газета» публикует приказ министра обороны России, в котором определены четкие, конкретные сроки, в течение которых должен быть отправлен, получен и доведен до человека в погонах тот или иной запрос, ответ и любая необходимая информация. Этот документ позволит значительно сократить время хождения по различным инстанциям, унизительные «сидения» в присутственных местах, бессмысленную переписку с безликими «органами».

Михаил Фалалеев, «РГ»

Тротиловый эквивалент

Начинается суд по теракту в аэропорту Домодедово

В Московском областном суде состоялось заседание по этому громкому уголовному делу. Как рассказал корреспонденту «РГ» официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, следствие продолжалось больше года. Обвинения по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса, в том числе терроризм, предъявили четырем предполагаемым преступникам. Их следствие считает причастными к совершению теракта в аэропорту Домодедово. В Мособлсуд поступили 117 томов этого расследования. Из них 38 томов — обвинительное заключение.

Наталья Козлова, «РГ»

Есть контракт

Россия обменяла газовую скидку на белорусскую трубу

Госдума осенью может ратифицировать новое газовое соглашение с Белоруссией. Контракт выгоден для обеих сторон, отмечают опрошенные «РГ» эксперты. Белоруссия получит серьезную скидку на газ, а Россия — трубу.

Юлия Кривошапко, «РГ»

Вклад Фауста в «Альфа-банк»

Немцы спокойно относятся к тому, что их канцлеры покупают недвижимость за границей

Известный берлинский политик и адвокат Торстен Хиппе рассказал «РГ», что государственный запрет на иностранные счета и имущество в Германии просто немыслим. Он бы ограничил права отдельной группы населения, поставив ее под всеобщее подозрение. Так что Конституционный суд ФРГ ни за что не пропустил бы подобный закон. Кроме того, он вступил бы в противоречие с антимонопольным законодательством ЕС, создав преимущества для немецких кредитных институтов. И вообще введение такого запрета по сути ничего бы не изменило, пояснил эксперт. Ведь тот, кто собирается утаить от государства свои доходы, априори старается сделать это тайно. А сделать это можно и на территории Германии. Госслужащие, в том числе на высоких постах, могут свободно приобретать недвижимость и открывать счета за рубежом. Поэтому депутаты бундестага обязаны предоставлять данные обо всех своих занятиях и постах, приносящих дополнительный доход.

Анна Розэ, Екатерина Забродина, Берлин — Москва, «РГ»



Влюблен по собственному желанию

Год назад итальянский дирижер Фабио Мастранжело получил российский паспорт

Для Фабио Мастранжело, итальянского дирижера-премьера, Россия стала второй родиной. Он уже 10 лет живет здесь, работает с лучшими симфоническими коллективами — оркестром Мариинского театра, оркестром Новосибирской филармонии… А российский паспорт он получил в прошлом году, в октябре. Этим летом Фабио выступил музыкальным руководителем премьеры «Ромео и Джульетты» Гуно на всемирно известном оперном фестивале в Арена ди Верона, а с оркестром Государственного Эрмитажа, где является главным дирижером, произвел фурор в Шанхае на Третьем международном опен-эйр фестивале. Накануне нового сезона Фабио рассказал «РГ» о том, за что так крепко полюбил Россию.

Владимир Дудин, «РГ»