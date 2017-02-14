Спортивный комплекс в Домодедово откроют во втором квартале 2017 года

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора

Строительство спортивного комплекса в Домодедово планируют завершить во втором квартале 2017 года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора со ссылкой на начальника ведомства Руслана Тагиева.

Инспекция, побывавшая на объекте, пришла к выводу, что все работы идут без отставания от графика. В ФОКе идет монтаж инженерных сетей, отделка помещений и благоустройство территории.

Физкультурно-оздоровительный комплекс строится за счет средств инвестора, застройщиком и генеральным подрядчиком выступает ЗАО "Мособлстройтрест №11". Общая площадь здания составляет 9,9 тысячи квадратных метров.

В спорткомплексе будет ледовая арена с трибунами на 250 мест, бассейн на шесть дорожек, тренажерный зал и зал для занятий хореографией. Их дополнят помещения для водолечения и криотерапии, фитобар, медицинские и административные помещения. Для спортсменов оборудованы раздевалки с блоком душевых и санузлов, тренерские и судейские комнаты. На прилегающей территории появится парковка и зоны отдыха.