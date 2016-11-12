Снегоуборщик повредил шасси аэробуса в Домодедове

Фото: m24/Владимир Яроцкий

Пассажирский самолет Airbus вечером в пятницу, 11 ноября, получил повреждения из-за столкновения со снегоуборщиком в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Самолет А-319 буксировали к терминалу под посадку. Во время буксировки тягач, перевозивший самолет, столкнулся со снегоуборщиком. В результате у самолета оказалась повреждена стойка шасси.

Лайнер должен был лететь в Уфу, но его отстранили от полета, а пассажиров отправили резервным рейсом.

Из-за непогоды в московский аэропортах отменены около 140 рейсов. в аэропорту Домодедово задержаны 20 рейсов и 13 отменены. В Шереметьеве – 21 задержаны и 86 отменены.

