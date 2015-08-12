Самолет с отказавшим двигателем приземлился в Домодедове

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В Домодедове приземлился самолет авиакомпании "Россия" с отказавшим двигателем, сообщает Агентство "Москва".

Борт выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Москву, посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Причины неполадок с двигателем выяснит авиакомпания.

По словам представителя перевозчика, отключение одного из двигателей самолета не представляло угрозы для безопасности полета. Пилот это сделал из-за сообщения системы о неполадках, такие действия экипажа регулярно отрабатываются во время тренировок.

Неделей ранее также в Домодедове сел Boeing с отказавшим двигателем. На борту Boeing 747–400 авиакомпании "Трансаэро" маршрута Анталия – Москва находились 519 пассажиров, сведений о пострадавших нет.

В полете произошло самопроизвольное выключение одного из двигателей, и в соответствии с правилами полетов экипаж принял решение продолжать полет до Домодедово, поскольку Boeing позволяет безопасно выполнять полет на трех двигателях.

В конце июля похожее ЧП произошло во Внукове. На борту самолета, следовавшего рейсом Самара-Москва, находились 63 пассажира. Там сработала сигнализация о разгерметизации кабины. Экипаж выполнил действия согласно руководству, снижение и заход на посадку прошли в штатном режиме.

18 июля же июля самолет авиакомпании "Газпромавиа", следовавший рейсом Москва-Ямбург, совершил аварийную посадку во Внукове по причине отказа второго двигателя. В результате инцидента никто из находившихся на борту не пострадал.