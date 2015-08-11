В Домодедове нашли труп новорожденного ребенка

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В ночь на 11 августа в туалете аэропорта Домодедово было найдено тело новорожденного ребенка, передает ТАСС.

Полиция задержала женщину 1991 года рождения - предположительно, мать погибшего.

Материалы были переданы в следственные органы, степень вины задержанной установит транспортное управление СКР.

Почти месяц назад в Балашихинском районе в лесопосадке у железной дороги нашли тело младенца. В 500 метрах от платформы "Заря" местная жительница нашла новорожденного, завернутого в рубашку и тканевый мешок из-под обуви.