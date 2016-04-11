Форма поиска по сайту

11 апреля 2016, 18:32

Регионы

В Россию не пустили 600 кг шкурок норки из Финляндии

Фото: wikipedia.org

Россельхознадзор задержал в столичном аэропорту Домодедово почти 600 килограмм шкурок норки из Финляндии. Как сообщает Агентство "Москва", это связано с отсутствием разрешения на ввоз в РФ.

567 килограммов шкурок из натурального меха норки находятся на складе временного хранения АО "Москва-Карго". Пограничный ветеринарный контроль показал, что у груза отсутствуют разрешения Россельхознадзора на ввоз на территорию страны.

Напомним, в начале апреля специалисты Россельхознадзора задержали в аэропорту Внуково около 1,8 тысячи карантинных цветов из Кении. При досмотре партии срезов цветов альстромерии был выявлен карантинный объект – западный цветочный трипс. Всего было задержано 1750 цветов.

Наличие вредного организма было подтверждено лабораторной экспертизой. Партия зараженных срезов цветов будет уничтожена под контролем специалистов Россельхознадзора.

Домодедово Россельхознадзор Финляндия межрегиональные и международные связи

Главное

