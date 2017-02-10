Пассажира задержали в аэропорту Домодедово за угрозу взорвать самолет

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Полиция задержала пассажира, который в ходе конфликта с экипажем угрожал взорвать самолет в столичном аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".

10 февраля в 13:05 при посадке на рейс, вылетающий в Берлин, возникла конфликтная ситуация с участием пожилого пассажира и одного из членов экипажа борта. В ходе спора пассажир пригрозил взорвать бомбу.

Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, после этого заявления все пассажиры были эвакуированы, а самолет тщательно осмотрели кинологи. По результатам проверки, никаких взрывчатых веществ на борту не нашли. Так как угроза взрыва не подтвердилась, пассажиры вновь заняли свои места в салоне и борт вылетел в Берлин.

66-летнего мужчину, спровоцировавшего эвакуацию и задержку рейса, доставили для разбирательства в дежурную часть линейного отдела МВД.