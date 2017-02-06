Форма поиска по сайту

06 февраля 2017, 16:34

Самолет с отказавшими тормозами благополучно сел в Домодедове

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет рейса Краснодар-Москва штатно сел в аэропорту Домодедово после ухода на второй круг, сообщает Агентство "Москва".

Как сообщали СМИ, при посадке экипаж обнаружил, что у аэробуса не работают тормоза. Самолет экстренно увели на второй круг.

Сейчас состояние лайнера проверяют техники и инженеры.

Несколько дней назад в Ростове-на-Дону экстренно приземлился пассажирский лайнер Airbus A319 с треснувшим стеклом в кабине пилотов. Лайнер выполнял рейс из Симферополя в Санкт-Петербург.

