Самолет с отказавшими тормозами благополучно сел в Домодедове

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет рейса Краснодар-Москва штатно сел в аэропорту Домодедово после ухода на второй круг, сообщает Агентство "Москва".

Как сообщали СМИ, при посадке экипаж обнаружил, что у аэробуса не работают тормоза. Самолет экстренно увели на второй круг.

Сейчас состояние лайнера проверяют техники и инженеры.

Несколько дней назад в Ростове-на-Дону экстренно приземлился пассажирский лайнер Airbus A319 с треснувшим стеклом в кабине пилотов. Лайнер выполнял рейс из Симферополя в Санкт-Петербург.