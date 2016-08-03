Два рейса из Москвы в Дубай задержали на 4 часа

Два рейса в Дубай задерживают в Домодедове

Вылет двух самолетов из аэропорта Домодедово в Дубай задерживается на четыре часа, о чем свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Так, изначально рейс EK134 Москва – Дубай авиакомпании Emirates и рейс QF8134 Москва – Дубай авиакомпании Qantas Airways должны были вылететь в 16:55. Теперь же ожидаемое время вылета – 20:55.

При этом из аэропортов Внуково и Шереметьево самолеты вылетают в Дубай согласно расписанию.

В международном аэропорту Дубая в 11:45 по московскому времени совершил неудачную посадку самолет авиакомпании Emirates. Все пассажиры эвакуированы, сведений о пострадавших на данный момент нет.

После инцидента аэропорт Дубая приостановил все вылеты и прекратил принимать самолеты в связи с происшествием.