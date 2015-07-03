Аэроэкспрессы до Домодедова будут курсировать по измененному графику

Пресс-секретарь "Аэроэкспресса" – об изменениях в расписании поездов

"Аэроэкспресс" из-за ремонтных работ на МЖД отменит несколько поздних электричек в аэропорт Домодедово и обратно, сообщается на сайте компании.

В ночь с 17 на 18, с 18 на 19, с 24 на 25 и с 25 на 26 июля будут отменены:

– c Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово – рейсы в 22.30; 23.00; 23.30; 00.00 и 00.30;

– из Домодедово до Павелецкого вокзала: рейсы в 23.00; 23.30; 00.00 и 6.00.

Пресс-секретарь "Аэроэкспересса" Екатерина Бони рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что после этих дат поезда компании будут ходить по обычному расписанию.

"Москва в цифрах": Билет на экспресс

"Это связано с проведением ремонтных работ на Московской железной дороге. Мы, к сожалению, не можем на это повлиять и вынуждены отменить рейсы. Это не самые загруженные рейсы, хотя сейчас сезон отпусков и сильная нагрузка на поезда.

После этих дат поезда будут курсировать в соответствии с графиком. Информация доступна на сайте кмпании и в аппаратах при покупке билетов. Также пассажиров будут предупреждать кассиры", – сказала она.

Ранее m24.ru сообщало, что с 1 июня стоимость проезда на "Аэроэкспрессе" выросла на 20 рублей. Билет по тарифу "Стандартный" теперь стоит 470 рублей вместо 450. Для тех, кто приобретает билеты на "Аэроэкспресс" на сайте или через мобильное приложение, поездка по тарифу "Стандартный" обойдется в 420.