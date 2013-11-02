Форма поиска по сайту

02 ноября 2013, 09:23

Пассажиры рейса Москва-Анталия ждали вылета более 20 часов

Более 20 часов провели в зале ожидания аэропорта Домодедово пассажиры рейса Москва-Анталия. График вылета сбился в связи с технической неисправностью самолета, который должен был доставить людей в Турцию.

Вылет запланировали накануне вечером. По словам пассажиров, компания-перевозчик "Вим-Авиа" не объяснила причину задержки. Однако детей, которых в данном рейсе большое количество, разместили в гостинице. Также людям предоставили питание, передает телеканал "Москва 24".

В настоящий момент самолет Москва-Анталия поднялся в воздух.

