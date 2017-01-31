Дом музыки анонсировал абонементы на новый сезон

Фото: m24.ru/ Никита Симонов

Московский международный Дом музыки начнет 1 февраля продажу абонементов на сезон 2017-2018. Об этом сообщает пресс-служба концертной площадки.

Как отмечают в Доме музыки, в число абонементых циклов юбилейного пятнадцатого сезона войдет вся палитра существующих жанров и направлений – от классической и современной академической музыки, джаза до world music и этники, авторской и народной песни, мюзикла. Среди музыкантов, с которыми встретится публика – конечно, маэстро Владимир Спиваков, его более молодые коллеги дирижеры Василий Петренко и Владимир Юровский, пианисты Борис Березовский, Александр Гиндин, Злата Чочиева и Екатерина Мечетина, восходящие звезды, скрипачи Даниэль Лозакович и Сергей Догадин, виолончелист Борис Андрианов и многие другие.

Часть концертов и образовательных программ предназначена для юных зрителей. Им адресованы драматические и музыкальные спектакли, мюзиклы и балеты, выступления известных хоровых и танцевальных коллективов. Целый блок увлекательных интерактивных программ познакомит детей с миром академической музыки, джаза и золотым фондом литературной классики.