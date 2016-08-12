Форма поиска по сайту

12 августа 2016, 10:25

Москвичам выпадет шанс задать вопросы Катрин Денев

Фото предоставлено Moscow Show

Актриса театра и кино Катрин Денев выступит на сцене Московского международного Дома музыки с программой "Живое интервью", подготовленной специально для российской публики. Об этом сообщают организаторы.

Одна из самых красивых женщин Франции расскажет о своих работах в кино – тех, которые уже стали историей, и самых свежих – в картинах Жако ван Дормеля и Эмманюэля Берко, о комичных и трогательных случаях, происходивших с ней и ее партнерами на съемочной площадке. Особо прозвучит тема отношений актрисы с русской культурой. По правилам жанра творческого вечера, зрителям предоставят возможность расспросить Денев о наболевшем.

Катрин Денев – живой символ французского кинематографа, его гордость и визитная карточка. Она получила известность в 1964-м, когда весь мир сопереживал сыгранной ею юной Женевьеве из "Шербурских зонтиков". Фильм получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и был восторженно принят публикой.

Дата: 8 ноября

Место: Московский международный Дом музыки

Цена: от 3000 до 18000 тысяч рублей

Главное

