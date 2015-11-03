Форум "Живая традиция" об этнографических истоках России пройдет в столице

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

8 и 9 ноября в Москве пройдет Х Международный общественно-культурный форум "Живая традиция".

В программу форума войдут концерты, выставка-ярмарка народных ремесел, мастер-классы, творческие мастерские и многое другое.

Гости "Живой традиции" познакомятся с фольклорно-этнографическими коллективами и исполнителями, примут участие в творческих программах, а также увидят традиционные костюмы и смогут приобщиться к песенным и танцевальным традициям России и других стран.

Торжественное открытие форума состоится в Белом зале Дома кино, а гала-концерт "Живой традиции" пройдет в центре культуры и искусства "Меридиан".