Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября 2015, 13:34

Культура

Форум "Живая традиция" об этнографических истоках России пройдет в столице

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

8 и 9 ноября в Москве пройдет Х Международный общественно-культурный форум "Живая традиция".

В программу форума войдут концерты, выставка-ярмарка народных ремесел, мастер-классы, творческие мастерские и многое другое.

Гости "Живой традиции" познакомятся с фольклорно-этнографическими коллективами и исполнителями, примут участие в творческих программах, а также увидят традиционные костюмы и смогут приобщиться к песенным и танцевальным традициям России и других стран.

Торжественное открытие форума состоится в Белом зале Дома кино, а гала-концерт "Живой традиции" пройдет в центре культуры и искусства "Меридиан".

Дата: 8 и 9 ноября

Место: Дом кино, центр культуры и искусства "Меридиан"

Подробное расписание здесь

Дом кино фольклор традиции фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика