Форум "Живая традиция" об этнографических истоках России пройдет в столице

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
8 и 9 ноября в Москве пройдет Х Международный общественно-культурный форум "Живая традиция".
В программу форума войдут концерты, выставка-ярмарка народных ремесел, мастер-классы, творческие мастерские и многое другое.
Гости "Живой традиции" познакомятся с фольклорно-этнографическими коллективами и исполнителями, примут участие в творческих программах, а также увидят традиционные костюмы и смогут приобщиться к песенным и танцевальным традициям России и других стран.
Торжественное открытие форума состоится в Белом зале Дома кино, а гала-концерт "Живой традиции" пройдет в центре культуры и искусства "Меридиан".
Место: Дом кино, центр культуры и искусства "Меридиан"
Подробное расписание здесь