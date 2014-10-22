Дом Мельникова откроют для посетителей 3 декабря

Памятник архитектуры советского авангарда - Дом Мельникова

Музей Константина и Виктора Мельниковых откроется для посетителей в тестовом режиме 3 декабря. Впервые экскурсантам покажут главный экспонат музея - "Экспериментальный дом-мастерскую Константина Мельникова", сообщает пресс-служба государственного музея архитектуры имени Щусева.

Посетители смогут увидеть все внутренние помещения Дома Мельникова, включая мастерскую и террасу. В пресс-службе отметили, что сейчас ведутся работы по приведению музея в экспозиционное состояние. Сотрудники музея планируют воссоздать обстановку дома на момент ухода из жизни Виктора Мельникова в 2006 году. Однако творческое наследие и архивы отца и сына Мельниковых представлены не будут, так как их необходимо отреставрировать.

ДОМ МЕЛЬНИКОВА Дом архитектора Мельникова, расположенный по адресу Кривоарбатский переулок, дом 10, - всемирно известный памятник архитектуры советского авангарда. Здание входит в список объектов культурного наследия регионального значения, но не является собственностью Москвы. При этом департамент проводит регулярные проверки дома. Особняк был построен в 1927–1929 годах как квартира и мастерская для архитектора и его семьи. На этом проекте Мельников опробовал идею круглого дома, которую собирался использовать и для коммунальных построек. Однако в целом разрешение на строительство отдельного дома, да еще в центре Москвы, было нетипично для периода, когда по всей стране шло создание домов-коммун. В 2002 году компания "Трастойл" пыталась построить рядом с домом торгово-развлекательный комплекс, а это могло бы привести к разрушению фундамента дома, но в 2011 году в результате многочисленных судебных разбирательств площадь предполагаемого комплекса существенно уменьшилась. Дом Мельникова включен во все мировые путеводители и справочники по истории архитектуры.



Дом Мельникова будет открыт для посетителей со среды по воскресенье. Посетить его будет можно только в составе экскурсионных групп по пять человек с 13.00 до 15.00. Стоимость билета составит 300 рублей, для льготных категорий граждан - 150 рублей. Билеты можно приобрести в кассах музея Щусева по предварительному бронированию по телефону. Его опубликуют на сайте музея не позднее 30 октября. К слову, билеты будут именными, поэтому при входе на территорию Дома посетителю будет необходимо предъявить удостоверение личности.

После проведения реставрационных работ Дом откроют для посещения в штатном режиме, а постоянная экспозиция Музея Константина и Виктора Мельниковых откроется по адресу улица Воздвиженка, дом 5/25, строение 17. Здесь будут представлены архивы и творческое наследие Константина и Виктора Мельниковых. Также в дальнейшем планируется создать экскурсионный маршрут, который пройдет от Воздвиженки до Кривоарбатского переулка.

Фото: M24.ru

Напомним, что по решению Минкультуры музей Мельниковых планируется создать как филиал музея архитектуры имени Щусева. Согласно завещанию Виктора Мельникова для музея должно быть выделено дополнительное помещение вблизи Дома Мельникова. Однако внучка архитектора Константина Мельникова Екатерина Каринская сомневается, что в Доме будет создан такой музей, какой завещали обустроить ее дед и отец.

В музее имени Щусева заявляли, что меры приняты в связи с тем, что сама Каринская не сможет сохранить наследие своего знаменитого деда. В качестве документа, подтверждающего законность притязаний на здание, комиссия использует решение 1996 года о признании прописки Каринской недействительной. Сама же наследница Мельникова отмечает, что оно "не было исполнено по обоюдной договоренности сторон". Отметим, что музей имени Щусева отправил запрос в Федеральную миграционную службу, чтобы выяснить, законно ли Каринская проживает в Доме Мельникова.