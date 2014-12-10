Столичные власти отложили вопрос о сносе дома Нирнзее на Садовнической улице

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Столичные власти отложили рассмотрение вопроса о сносе комплекса строений архитектора Эрнеста Нирнзее на Садовнической улице. Такое решение приняли специалисты рабочей группы комиссии при правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия, сообщили M24.ru в пресс-службе Мосгорнаследия.

Московское правительство хочет договориться с застройщиком о максимальном сохранении исторического облика здания. В свою очередь, застройщик уверяет, что затягивание решения вопроса может привести к обрушению фасада здания.

"Наша главная цель - добиться того, чтобы исторический облик здания был сохранен тем или иным способом", - заявил M24.ru главный архитектор "Музеев Московского Кремля" и член комиссии Андрей Баталов.

По словам Баталова, комиссия отложила рассмотрение, чтобы более внимательно ознакомиться с состоянием здания и его историей. Застройщик должен представить на заседании рабочей группы доклад об истории владения постройкой и об истории самого здания, добавил эксперт.

"Если застройщик не может технически сохранить дом, то хотя бы должен восстановить данное здание, сохранив внешний облик. Для меня самое важное, чтобы сохранился фасад здания, выходящий на Садовническую улицу. Что касается других зданий во внутреннем дворе, то также нужно сохранить их исторический облик ", - пояснил Баталов.

Эксперт выразил надежду на то, что сноса здания можно будет избежать.

"Я надеюсь, что мы договоримся с застройщиком о реконструкции", - добавил Баталов.

По мнению Валерия Забелина, генерального директора компании-застройщика "Великан-XXI век", ситуация с затягиванием реализации инвестиционного проекта на Садовнической улице наносит значительный ущерб имиджу и бюджету компании. Кроме того, такое поведение комиссии омрачает впечатление от сотрудничества бизнес-сообщества с городскими властями по реализации строительных проектов, добавил Забелин.

"Великан-XXI век" ведет свою деятельность исключительно в рамках закона, в том числе закона об охране объектов культурного наследия, и в случае дальнейшего затягивания процесса мы намерены отстаивать свои интересы в судебном порядке", - сообщил глава компании.

Напомним, проект ООО "Великан-21 век" предусматривает реконструкцию комплекса зданий на Садовнической улице, 9. Инвестор предложил отреставрировать фасадную стену строения №1, а строения №2 и №3 разобрать. При этом фасады строения №2 планируют воссоздать из аутентичных материалов. По мнению главы компании, отказ от реставрации фасада строения №1 может привести к обрушению строения.

По словам председателя рабочей группы и заместителя руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова, требования и аргументы компании вполне понятны и законны.

"С 2001 по 2010 год собственник последовательно выполнял все требования контракта. В том числе, из аварийного дома были расселены более 200 жителей, а обоснованные затраты на расселение и проектирование объекта составляют около 4 миллиардов рублей. Более того, к началу 2011 года у инвестора была вся необходимая документация, в том числе решение комиссии по вопросам сохранения зданий в исторически сложившихся районах города Москвы на полный демонтаж строений 2 и 3", - пояснил Емельянов. Напомним, что охранного статуса у этого здания нет.

При этом замруководителя департамента культурного наследия призвал с пониманием отнестись к позиции Мосгорнаследия и градозащитников.

"Все три строения владения 9 по Садовнической улице, безусловно, представляют архитектурный интерес как образцы доходной застройки Москвы начала XX века. В связи с этим мы крайне внимательно будем рассматривать этот проект, внимательно всех выслушаем и попытаемся найти приемлемое решение", - заключил Алексей Емельянов.

Дом Нирнзее Доходный дом на Садовнической улице. Построен в начале ΧΧ века Эрнстом-Рихардом Нирнзее для купца Ефима Привалова. Доходный дом на Садовнической улице. Построен в начале ΧΧ века Эрнстом-Рихардом Нирнзее для купца Ефима Привалова. По замыслу архитектора, в здании должны были располагаться дешевые квартиры для сдачи в аренду. С 1914 по 1916 год в доме находилась редакция журнала "Млечный путь", для которого писали Сергей Есенин, Игорь Северянин и Борис Пильняк.



Елена Тимофеева, Анатолий Федотов