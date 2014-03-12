Дневник Паралимпиады в Сочи: день пятый

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России продолжает уверенное выступление на Паралимпийских играх в Сочи. В среду российские спортсмены завоевали 13 медалей и тем самым позволили нашей команде установить рекорд по количеству наград на Играх.

В общем медальном зачете Россия с 47 медалями занимает первое место с гигантским отрывом от преследователей. Российские спортсмены уже перекрыли результат наиболее успешной для нас Паралимпиады в Ванкувере, где наша команда завоевала 38 медалей.

На данный момент в копилке сборной России 16 золотых, 18 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Подавляющее большинство наград среды были завоеваны в лыжных гонках. В спринте стоя на дистанции километр россияне заняли весь пьедестал. Золото досталось Кириллу Михайлову, серебро - Рушану Миннегулову, а бронза - Владиславу Лекомцеву.

В аналогичной дисциплине сидя награду высшей пробы завоевал Роман Петушков, а вторым стал Григорий Мурыгин. В спринте для спортсменов с нарушениями зрения на третью ступень пьедестала поднялся Олег Пономарев.

В женском спринте для паралимпийцев с нарушением зрения россиянки заняли первое и второе места. Золото добыла Михалина Лысова, а серебро - Елена Ремизова. В аналогичной дисциплине стоя первенствовала Анна Миленина, а еще одна россиянка - Алена Кауфман - замкнула пьедестал почета. В спринте сидя бронзовым призером Паралимпиады стала Марта Зайнулина.

Также две медали завоевали российские горнолыжницы. В слаломе для женщин с нарушениями зрения золото выиграла Александра Францева, а в аналогичной дисциплине стоя на второй строчке итогового протокола оказалась Инга Медведева.

