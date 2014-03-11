Дневник Паралимпиады в Сочи: день четвертый

Фото: ИТАР-ТАСС

Четвертый день Паралимпиады стал для российских спортсменов еще более успешным, чем предыдущий. Наша команда завоевала 10 медалей, доведя общее количество наград до 34, что более чем в три раза превосходит показатели Украины, у которой 11 медалей.

В общем зачете сборная России занимает первое место с 11 золотыми, 14 серебряными и 9 бронзовыми наградами. На втором месте расположилась команда Германии c 4 золотыми медалями, а замыкает лидирующую тройку сборная Украины, у которой 3 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых наград.

Все "российские" медали четвертого дня соревнований были выиграны в биатлоне.

В мужской гонке на 12,5 километров сидя россияне заняли весь пьедестал почета. Первым стал Роман Петушков, вторым Алексей Быченок, а бронза досталась Григорию Мурыгину.

В гонке на 12,5 километров стоя золото завоевал Азат Карачурин, а в забеге на ту же дистанцию для спортсменов с нарушениями зрения серебро получил Николай Полухин.

В соревнованиях женщин наиболее успешным для россиянок выдался забег на 10 километров для атлетов с нарушениями зрения. Золотым призером Паралимпиады стала Михалина Лысова, а серебряным - Юлия Будалеева.

Две медали - золото и бронза - были выиграны в соревнованиях биатлонисток на 10 километров стоя и достались Алене Кауфман и Наталье Братюк. В гонке на 10 километров сидя серебро завоевала Светлана Коновалова.