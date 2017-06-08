Кремль примет ответные меры на расширение НАТО к границам РФ

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Кремль выразил озабоченность расширением НАТО к границам России. Для восстановления баланса будут приниматься ответные меры, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Разумеется, Россия принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и защиты собственных интересов и безопасности", – подчеркнул Песков. По его мнению, расширение НАТО к границам РФ угрожает безопасности страны. Так пресс-секретарь главы государства прокомментировал информацию о принятии украинским парламентом законопроекта, согласно которому вступление в НАТО – приоритет во внешней политике страны.