Цены на вино и шампанское будет регулировать государство

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому государство будет регулировать цены на вино, в том числе шампанское. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, регулировать будут цены как ввезенных на территорию России вин, так и произведенных здесь. Это "позволит обеспечить конкурентоспособность легально произведенной винодельческой продукции", - отмечается в постановлении.

Как ранее отмечал директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз, "самая дешевая бутылка виноградного вина будет стоить примерно 110 рублей, а игристое шампанское - 120-125 рублей. "Дешевле продукт, приготовленный из винограда, быть не может", - пояснил он.

В настоящее время государство регулирует цены только на крепкие (выше 28 градусов) напитки, произведенные в России.

Последний раз минимальную цену на крепкий алкоголь устанавливали в августе 2014 года - тогда стоимость поллитровой бутылки водки составила 220 рублей (было 199). Кроме того, коньяк подорожал до 322 рублей (было 280 рублей), а бутылка бренди - до 293 рублей (было 250 рублей).