28 февраля 2017, 21:10

Политика

Медведев предупредил о попытках Запада "увековечить" санкции

Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Россия должна приготовиться к неопределенно долгой жизни в условиях санкций, рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости. Он указал на попытки Запада "увековечить" санкции.

Западные политики вносят множество законов помимо исполнительных указов, которые ранее принимал Обама. Эти законы наподобие поправки Джексона-Вэника сделают санкции постоянными, считает премьер. Однако даже в таких условиях Россия в состоянии неплохо развиваться, как доказал опыт последних двух лет, отметил глава правительства.

По его мнению, правительству удалось перестроить свою работу и достигнуть определенных результатов в промышленности и в сельском хозяйстве.

Ранее в американский конгресс внесли законопроект, который запретит президенту Дональду Трампу отменять антироссийские санкции без согласия законодательной власти. Причиной для их введения могут стать результаты расследования Конгресса страны о "вмешательстве в выборы президента".

Как заявил демократ Стени Хойер, законопроект подготовлен членами обеих партий. Он призван обеспечить гарантию того, что "Россия не получит никакого смягчения санкций до того момента, пока она этого не заслужит".

