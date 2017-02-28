Медведев предупредил о попытках Запада "увековечить" санкции

Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Россия должна приготовиться к неопределенно долгой жизни в условиях санкций, рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости. Он указал на попытки Запада "увековечить" санкции.

Западные политики вносят множество законов помимо исполнительных указов, которые ранее принимал Обама. Эти законы наподобие поправки Джексона-Вэника сделают санкции постоянными, считает премьер. Однако даже в таких условиях Россия в состоянии неплохо развиваться, как доказал опыт последних двух лет, отметил глава правительства.

По его мнению, правительству удалось перестроить свою работу и достигнуть определенных результатов в промышленности и в сельском хозяйстве.