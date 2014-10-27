Утверждена новая схема получения водительских прав

Премьер-министр России подписал постановление, по которому для получения водительского удостоверения необходимо пройти обучение в автошколе, сообщается на официальном сайте правительства.
"Очень важно, чтобы за руль садились те, кто умеет ездить на машине, для этого необходимо усовершенствовать правила получения водительских прав, сделать этот механизм прозрачным и понятным", — цитирует ТАСС премьера.
Кроме того, ужесточаются требования к экзаменаторам, автошколам и местам проведения экзаменов. Например, у автошколы должен быть участок площадью в 0,24 гектара, а обучать они будут по программам, разработанным Минобрнауки.
Добавим, что весной 2015 года пройдут общественные слушания, на которых дадут оценку нововведениям.
Для получения прав нужно будет сдать три экзамена: теорию и два практических. Те, кто не смогли сдать один из экзаменов с третьего раза, смогут пройти повторную проверку не ранее, чем через 30 дней. Также новые правила увеличивают срок действия оценки, полученной на теоретическом экзамене, с трех до шести месяцев.
При этом заявление о допуске к экзаменам и выдаче прав может быть подано через портал Госуслуг.
Напомним, 11 августа 2014 года вступил в силу приказ Минобразования о новых программах для обучения водителей. Теперь автошколам нужно будет пройти проверку на соответствие перечисленным в приказе требованиями и заново получить лицензию ГИБДД. Однако не все московские школы располагают соответствующей материальной базой.
В частности, в них должны появиться программы для получения прав новых категорий – например, для вождения скутеров и мопедов, которыми ранее разрешалось управлять без водительского удостоверения.
Кроме того, сроки обучения начинающих водителей увеличились, в базовый блок обучения добавили новый предмет "Психофизиологические основы деятельности водителя".
Жестче стали требования и к материально-технической базе автошкол. В документе прописано, что школы должны располагать автодромами площадью не менее 2400 квадратных метров. Для продолжения работы все автошколы должны получить заключение Госавтоинспекции, подтверждающее, что их материальная база соответствует данным требованиям.
