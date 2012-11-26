"Коммерсантъ ВЛАСТЬ" № 47 от 26 ноября 2012 года

Из-за китайской стены

Завершившийся в Китае XVIII съезд Компартии избрал новое руководство, которое будет управлять страной до 2022 года. Предстоящая десятилетка — решающая и для самого Китая, и для всех остальных стран. В итоге в мире либо сменится экономический лидер, либо появится колоссальная депрессивная территория с населением 1,3 млрд человек. "Власть" и McKinsey, один из глобальных лидеров в области стратегического консалтинга, представляют обзор главных вызовов десятилетия для Китая, а также возможных последствий для России.

Александр Габуев, Ъ-Власть

Накормить и обогреть

Залогом успешного развития Китая в следующем десятилетии станет доступ к необходимым природным ресурсам, прежде всего — продовольствию и источникам энергии. Если умело распорядиться своими возможностями, Россия сможет зарабатывать на потребностях соседа миллиарды долларов.

Гордон Орр, Ъ-Власть

Китайская неграмота

Прошедшие в Китае перемены Россия практически не заметила — в отличие от всего остального мира. Александр Габуев считает нежелание изучать своего крупнейшего соседа не только странным, но и опасным.

Александр Габуев, Ъ-Власть

Надзирательный тон

На этой неделе на стол премьеру Дмитрию Медведеву должна лечь концепция создания финансового мегарегулятора на базе Центрального банка. "Власть" изучила, кому и зачем срочно понадобилось очередное перераспределение властных полномочий на ключевом для экономики рынке.

Вера Ситнина, Ъ-Власть

Бензин и общество едины

В условиях кризиса финансовые рынки пристально следят за тем, куда пойдут мировые цены на нефть. Обозреватель "Власти" Сергей Минаев считает, что цены — это результат не только спекуляции, но и социальной политики всех стран.

Сергей Минаев, Ъ-Власть

"В России мы делаем все с опозданием"

29 ноября на аукцион Sotheby’s будет выставлен архив Андрея Тарковского. К лоту уже проявили интерес потенциальные покупатели, в частности руководство Ивановской области, которое хотело бы приобрести архив для музея Тарковского. С киноведом Ольгой Сурковой, которая собрала этот архив, побеседовал автор журнала.

Андрей Плахов, Ъ-Власть