Медведева попросили отменить санкции против рыбного и мясного сырья

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Дмитрию Медведеву письмо, в котором просит отменить санкции в отношении рыбного и мясного сырья, сообщает во вторник, 26 августа, ИТАР-ТАСС.

"Одним из основных проблемных вопросов, на который указывают производители, является невозможность ввезти сырьевую продукцию, прежде всего рыбную и мясную, которая была оплачена до даты вступления указа и постановления в силу и на текущий момент находится в пути. При невозможности ее ввоза, учитывая объем закупленной продукции, производители понесут значительные убытки по уже оплаченным товарам", - говорится в письме.

По словам Титова, в его адрес поступают обращения российских производителей, осуществляющих закупку товаров, в отношении которых были введены запретительные санкции. "В целях минимизации потерь российских перерабатывающих компаний, прошу вашего поручения рассмотреть возможность проведения корректировки защитных мер в части разрешения ввоза непроработанной сырьевой продукции, оплаченной до введения в действие указа и постановления", - отмечает бизнес-омбудсмен.

Ранее M24.ru сообщало, что Россельхознадзор снял запрет на поставки конины с четырех предприятий в Мексике. Также был расширен список поставщиков молочной продукции из Сербии.

Ограничения на ввоз отменены для предприятий "Empacadora de Carnes de Fresnillo SA de CV" (TIF E-42), "Empacadora de carnes Unidad Ganadera S.A. de C.V." (TIF E-20), "Carretera Jerez - Sanchez Roman km.27.5. CP 99380 Jerez" (TIF E-33), "Carretera Panamericana km.64, Colonia Agricola Industrial C.P. 33750 Cd.Camargo" (TIF Е-98). Такое решение было принято после принятия гарантий ветеринарной службы Мексики и устранения нарушений, выявленных в ходе инспекции 2013 года.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия.

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Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.