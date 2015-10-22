Пенсионный возраст для большинства россиян не изменится

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Пенсионный возраст для россиян, не работающих на государственной службе, увеличен не будет, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Для абсолютного большинства других людей, естественно, возраст выхода на пенсию сохраняется в рамках действующего в настоящий момент законодательства", – отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Напомним, c 1 января 2016 года будет повышен пенсионный возраст для чиновников за выслугу лет. Он составит 65 лет.

На данный момент пенсия за выслугу лет для госслужащего устанавливается в любое время после назначения страховой пенсии по старости или инвалидности.

При этом тем, кому уже назначены страховые пенсии по инвалидности, предлагается сохранить действующий порядок и назначать пенсии за выслугу лет вне зависимости от возраста.

Одновременно с увеличением пенсионного возраста предлагается увеличить до 65 лет предельный возраст пребывания на государственной службе. Сейчас он составляет 60 лет.

По данным СМИ на прошлой неделе в Минфине обсуждали возможность повысить пенсионный возраст для всех граждан. В ведомстве уверены, что таким образом бюджет страны сэкономит от 620 миллиардов до 1,3 триллиона рублей за три года, в зависимости от скорости повышения.

Ранее m24.ru сообщало, что индексацию пенсий в 2016 году проведут дважды: в феврале и осенью. Кроме того, работающим пенсионерам сохранят пенсию, но повышать ее не будут.