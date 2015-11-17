Фото: ТАСС/Леонид Щеглов

Премьер-министр Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, по которому на Дальнем Востоке будут бесплатно раздавать землю, распоряжение главы кабмина опубликовано на сайте правительства.

Согласно тексту правового акта, каждому гражданину России будет предоставлено право на однократное безвозмездное предоставление ему не более гектара земли расположенной в Дальневосточном федеральном округе.

Выбрать участок можно будет с помощью электронного сервиса, который в настоящее время находится на стадии разработки. Он позволит на базе карт и сведений кадастра недвижимости оформлять запросы о предоставлении земли.

На иностранцев и зарубежные юрлица действие закона распространяться не будет.При этом купить, продать, подарить или отдать участок нельзя, если стороной договора являются иностранец.

Кроме того, законопроект предлагает раздавать участки для личного подсобного хозяйства на всей территории России при переезде туда нового владельца.

По мнению авторов законопроекта, документ будет способствовать привлечению людей в Дальневосточный федеральный округ и ускорению развития тех районов.