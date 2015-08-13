Мобильных операторов обязали передавать данные о ДТП через ГЛОНАСС

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Операторы сотовой связи будут сообщать о дорожных авариях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно документу, операторов обяжут обеспечивать трафик между установленным в машине устройством вызова экстренных служб и обеспечивающей работу системы "ЭРА-ГЛОНАСС" сетью связи при передаче информации о ДТП.

Напомним, со следующего года в машины поставят устройства, вызывающие скорую помощь или ГИБДД при аварии. Датчик будет передавать информацию через сотовые вышки.

"ЭРА-ГЛОНАСС" будет включаться в двух случаях – в момент аварии, когда сработали подушки безопасности, либо если водитель сам нажмет кнопку вызова. Система будет работать повсеместно и умеет определять время и местоположение машины.

Такими устройствами оборудуют все транспортные средства, перевозящие пассажиров и опасные грузы, а также мусоровозы, выпускаемые на территории стран Таможенного союза. С 1 января 2017 года требование будет касаться всех новых личных авто, которые будут продаваться на территории ТС.

На машины, купленные ранее, устанавливать датчики не обязательно. Тем, кто захочет их установить, надо обращаться в специализированные сервисы, причем приборы должны быть сертифицированы.

