Видеоблог Дмитрия Медведева изменит формат

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о новом формате общения с народом. Теперь каждую пятницу в интернете будет публиковаться отчет о главных решениях кабинета министров, сообщает телеканал "Москва 24".
Первый ролик уже появился в Сети. Дмитрий Медведев разметил его вместе со своим обращением в видеоблоге. Там рассказывается о принятии защитных мер для российских рынков и вручение премий правительства молодым ученым.
Как отметил Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook, изменение формата видеоблога связано с ростом интереса пользователей интернета к деятельности российского правительства.
Ознакомиться с новым видеоблогом можно на сайте правительства, канале правительства в Youtube и "Видеоблоге Дмитрия Медведева".
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