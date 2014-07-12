Видеоблог Дмитрия Медведева изменит формат

Дмитрий Медведев рассказал о новом формате общения с россиянами

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о новом формате общения с народом. Теперь каждую пятницу в интернете будет публиковаться отчет о главных решениях кабинета министров, сообщает телеканал "Москва 24".

Первый ролик уже появился в Сети. Дмитрий Медведев разметил его вместе со своим обращением в видеоблоге. Там рассказывается о принятии защитных мер для российских рынков и вручение премий правительства молодым ученым.

Как отметил Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook, изменение формата видеоблога связано с ростом интереса пользователей интернета к деятельности российского правительства.

Ознакомиться с новым видеоблогом можно на сайте правительства, канале правительства в Youtube и "Видеоблоге Дмитрия Медведева".